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25 июля, 10:45

Мэр Москвы

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

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На московском портале поставщиков за первые шесть месяцев этого года провели закупки почти на 58 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, портал более 12 лет служит эффективной площадкой для взаимодействия государственных заказчиков и бизнеса.

Среди самых востребованных закупок – строительные, медицинские и хозяйственные товары, бытовая техника, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Ключевыми регионами-поставщиками, кроме Москвы и Московской области, стали Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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