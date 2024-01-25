Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 17:45

Экономика

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Более 50 московских компаний выпустили продукты импортозамещения при поддержке Корпорации развития Зеленограда. Данные по итогам 2023 года привел Сергей Собянин.

Корпорация курирует сразу два инновационных кластера – в Зеленограде, где занимаются микроэлектроникой, и в Троицке, где специалисты работают над новыми материалами, лазерными и радиационными технологиями. Основная задача состоит в том, чтобы облегчить предпринимателям выход на рынок. Для этого Корпорация помогает им локализовать бизнес в столице, разработать прототип изделия и найти площадку для производства первых образцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика