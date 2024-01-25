Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Более 50 московских компаний выпустили продукты импортозамещения при поддержке Корпорации развития Зеленограда. Данные по итогам 2023 года привел Сергей Собянин.

Корпорация курирует сразу два инновационных кластера – в Зеленограде, где занимаются микроэлектроникой, и в Троицке, где специалисты работают над новыми материалами, лазерными и радиационными технологиями. Основная задача состоит в том, чтобы облегчить предпринимателям выход на рынок. Для этого Корпорация помогает им локализовать бизнес в столице, разработать прототип изделия и найти площадку для производства первых образцов.

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