Почти 320 столичных пар поженились в первую зеркальную дату 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Примерно 320 пар поженились в Москве в зеркальную дату 24 января 2024 года. Об этом сообщили в телеграм-канале управления ЗАГС столицы.

В ЗАГС уточнили, что 24-го числа отмечался Международный день эскимо, поэтому сотрудники Дворца бракосочетания № 1 раздавали всем молодоженам в этот день это лакомство.

"В 2024 году особой популярностью пользуются все даты, где присутствует число 24", – сказано в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 86,5 тысячи семей зарегистрировали свой брак в 2023 году. По его словам, в основном пары регистрируют свои отношения в летний период. Так, в августе и июле соединили себя узами брака 11 523 и 11 396 пар соответственно. Июнь выбрали для торжества 10 276 семей.

Градоначальник добавил, что большинство пар (842) выбрали днем торжества 7 июля (07.07.2023), а другие 836 семей поженились 23 июня (23.06.2023). Популярной датой, в которую соединили себя узами брака 784 пары, стал День семьи, любви и верности – 8 июля.



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