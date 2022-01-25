В 2023 году в Москве планируют благоустроить еще 56 общественных пространств

В следующем году в Москве планируют привести в порядок еще 56 общественных пространств как в центре, так и в других округах. Об этом рассказал Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

В частности, речь о двух северных участках реки Яузы вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской. Также в планах на следующий год благоустроить 66 парковых территорий, в том числе Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково, Щукинский парк и другие. Кроме того, продолжат приводить в порядок пруды и создавать новые природоохранные территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.