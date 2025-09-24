Форма поиска по сайту

24 сентября, 12:30

Мэр Москвы

Собянин назвал победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО

В Москве подвели итоги традиционного конкурса грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, из 700 заявок отобрали 229 лучших – от патриотических инициатив до проектов в сфере здорового образа жизни. Всего в конкурсе было 12 номинаций, самой популярной оказалась "Молодежь Москвы" – там определили 55 победителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

