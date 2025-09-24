До 12 градусов прогреется воздух в Москве 24 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 24 сентября. В Подмосковье местами возможен небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах 10–12 градусов, по области – 8–13 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до 0 градусов.

"Старое бабье лето" и золотая осень придут в Центральную Россию, в том числе в Москву, в конце сентября – начале октября благодаря антициклону. В этот период ветер будет штилевым, температура ночью – 3–8 градусов, а днем – до 13–18 градусов.

Столичные власти начнут включать отопление 24 сентября. Сергей Собянин уточнял, что сперва теплом обеспечат соцобъекты, в том числе детсады, школы и больницы, а после – жилые дома. В общей сложности на этот процесс отводится несколько дней.