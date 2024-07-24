24 июля, 14:45Новости
Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве переименовали площадь Европы в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 27–29 июля, заявили в пресс-службе перевозчика.
Спортивно-развлекательный фестиваль пройдет на Северном речном вокзале 27 июля, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.