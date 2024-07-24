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Новости

Новости

24 июля, 14:45

Новости

Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

Новости часа: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Новости часа: Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Собянин: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве переименовали площадь Европы в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 27–29 июля, заявили в пресс-службе перевозчика.

Спортивно-развлекательный фестиваль пройдет на Северном речном вокзале 27 июля, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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