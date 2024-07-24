Более 870 тысяч "квадратов" жилья введено в ТиНАО с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 872 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в ТиНАО с начала текущего года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На территории ТиНАО застройщики предлагают весь спектр жилья, существующего на рынке. Это квартиры в многоэтажных комплексах любого класса, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство", – сказал вице-мэр.

По словам Ефимова, всего в 2024 году в округе должно быть возведено порядка 2,1 миллиона "квадратов" жилой недвижимости.

Жилье в ТиНАО обладает следующими преимуществами: низкой себестоимостью, быстрыми сроками строительства, развитой социнфраструктурой, дорожно-транспортной сетью, благоприятной экообстановкой. Чаще всего в новостройках покупателям предлагается жилье с кухонными гарнитурами и техникой. Помимо этого, территории новых домов благоустраиваются. Там создают дворы с игровыми и спортивными площадками, а также зонами отдыха.

Для фасадов зданий используют современные материалы, в том числе керамический облицовочный кирпич. В холлах устанавливают камеры видеонаблюдения и энергоэффективное освещение, создают места для хранения спортинвентаря и детских колясок.

На первых этажах новостроек открывают магазины, аптеки, фитнес-центры, детские кружки, салоны мебели и текстиля, кафе и другие. Благодаря этому создаются в районах рабочие места.

Помимо этого, в столичных округах возводят двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии.

В настоящее время ТиНАО является лидером среди округов Москвы по числу сданных объектов капитального строительства. Председатель комитета государственного строительного надзора столицы Антон Слободчиков рассказал, что с начала текущего года ведомством было выдано семь разрешений на ввод в эксплуатацию жилья на 5 944 квартиры. При этом пять домов сдано в Новомосковском административном округе, еще два – в Троицком.

"Наряду с жилой застройкой в ТиНАО возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В составе жилых комплексов размещаются общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и рекреации", – добавил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее под заселение была передана вторая новостройка по реновации в Южнопортовом районе Москвы. Дом с подземным паркингом располагается по адресу 1-я улица Машиностроения, дом 5а. В настоящее время в новостройку переезжают жильцы второго корпуса дома 8 на 7-й Кожуховской улице.

В доме на 1-й улице Машиностроения горожане получили квартиры с готовой отделкой. В связи с этим новоселы могут сразу после переезда распаковывать вещи и обживаться в новом доме.

