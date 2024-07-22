Сергей Собянин рассказал о планах развития Таганского района

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Таганском районе сейчас идет работа по созданию транспортного узла "Серп и Молот", который обеспечит удобный переход между станциями МЦД-2, МЦД-4, метро "Площадь Ильича" и "Римская". Кроме того, были запущены два диаметра наземного метрополитена. Об этом Сергей Собянин рассказал подробнее в своем телеграм-канале.

"Улучшили трамвайное движение. Для комфорта пассажиров ходят современные "Витязи-Москва", скоро появится новая линия. Кроме того, организовано 7 новых автобусных и электробусных маршрутов", – добавил он.

Собянин также рассказал о благоустройстве района, в рамках которого приводятся в порядок дворы и озеленяются скверы. Он уточнил, что в 2024 году работы осуществляются на 20 улицах и набережных.

Город продолжает обновлять социальные учреждения, подчеркнул градоначальник. Например, завершены работы по реконструкции филиалов ГП № 46 на Рабочей, Иерусалимской и Воронцовской улицах. Отремонтировали главное здание и филиал № 2 детской поликлиники № 104 в Сибирском проезде и на Новорогожской улице, сообщил мэр.

В Таганском районе активно реализуется программа реновации, добавил Собянин. Всего в нее вошли 16 домов старого жилого фонда, жители пяти из которых уже переехали в новые квартиры, резюмировал он.

С начала этого года около 30 новостроек передали под заселение по программе реновации 15 тысячам граждан в 21 районе столицы. Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы – 12 жилых комплексов.

