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24 июля, 09:45

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Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

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На западе столицы построят деловой и многофункциональный комплексы на 16 тысяч рабочих мест. О решениях президиума правительства Москвы написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Здания построят в Можайском районе на Верейской улице. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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