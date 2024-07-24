Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

На западе столицы построят деловой и многофункциональный комплексы на 16 тысяч рабочих мест. О решениях президиума правительства Москвы написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Здания построят в Можайском районе на Верейской улице. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

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