24 февраля, 22:45Мэр Москвы
Собянин: 170 артистов из разных стран мира примут участие в фестивале "Идол"
В столице с 30 мая по 12 июля пройдет 10-й фестиваль циркового искусства "Идол-2026". На мероприятие приедут 170 артистов из 12 стран, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию, рассказал в MAX Сергей Собянин.
Конкурсные программы будут оценивать жюри, СМИ и зрители. Шоу будут сопровождать выступления балета Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.