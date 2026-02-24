Форма поиска по сайту

24 февраля, 22:45

Мэр Москвы

Собянин: 170 артистов из разных стран мира примут участие в фестивале "Идол"

Собянин и Голикова открыли новые съемочные павильоны Киностудии Горького

Собянин: новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года

Собянин: количество роботизированных операций за пять лет выросло в четыре раза

Собянин рассказал, как изменится Екатерининский парк после благоустройства

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Собянин: еще два беспилотника уничтожены силами Минобороны РФ

Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны – Собянин

Собянин сообщил о реставрации главного дома усадьбы Карабанова в Басманном районе

Силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве – Собянин

В столице с 30 мая по 12 июля пройдет 10-й фестиваль циркового искусства "Идол-2026". На мероприятие приедут 170 артистов из 12 стран, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию, рассказал в MAX Сергей Собянин.

Конкурсные программы будут оценивать жюри, СМИ и зрители. Шоу будут сопровождать выступления балета Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородфестиваливидеоЕкатерина Ефимцева

