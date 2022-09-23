Собянин осмотрел ход строительства южного участка МСД

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра идет с опережением графика. 23 сентября Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка от Павелецкого направления МЖД до МКАД.

Шестиполосная трасса длиной порядка четырех километров начнется в районе пересечения путей Павелецкого направления железной дороги и МЦД-2, пройдет вдоль путей. Затем она пересечет улицу Подольских Курсантов и дойдет до Московской кольцевой дороги.

В составе участка построят две эстакады основного хода со съездами на Дорожную улицу и в районе станции Красный Строитель МЦД-2. Также на пересечении с путями Павелецкого направления МЖД будет возведен тоннель длиной 46 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.