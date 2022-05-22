48 станций московского метро признаны памятниками культурного наследия – Собянин

48 станций московского метро признаны памятниками культурного наследия. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, к историческим станциям относятся очень бережно и пытаются сохранить их первоначальный облик.

За последние несколько лет отреставрировали более 20 станций. Например, на "Смоленской" и "Новослободской" специалисты восстановили утраченные элементы декора и освещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.