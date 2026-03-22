Собянин поздравил победителей конкурса "Мастер года" среди педагогов московских колледжей

В Москве подвели итоги конкурса "Мастер года – 2026", наградив лучших педагогов столичных колледжей.

Как сообщил Сергей Собянин, за победу боролись 140 преподавателей из 45 учебных заведений. Абсолютным победителем стала Анастасия Максимова из Московского педагогического колледжа, которая также признана лучшей в сфере образования и представит столицу в финале осенью в Новом Уренгое.

Конкурс, который проводится по инициативе Министерства просвещения, направлен на изучение передовых педагогических практик.

