Собянин рассказал о техническом обслуживании Вечного огня

Традиционную профилактику Вечного огня провели накануне Дня защитника Отечества. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Техническое состояние конструкции поддерживают специалисты городского хозяйства столицы.

Профилактику проводят с использованием уменьшенного аналога горелки Вечного огня, работающего на сжиженном газе. Огонь переносят туда при помощи факела, затем гасят его на основной горелке и проводят полную профилактику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.