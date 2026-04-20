Собянин рассказал о развитии комфортных поездок между Москвой и Подмосковьем

Москву и область свяжет единая транспортная сеть. Новая система будет бесшовной и объединит территорию столичного региона, рассказал Сергей Собянин. В прошлом году запустили много новых маршрутов. В этом планируют организовать еще 54 маршрута в область.

На финальном этапе планируется интегрировать автобусы в транспортный комплекс Москвы. Параллельно в Подмосковье обновляют остановки и закупают современные автобусы. Более 3 миллионов жителей Подмосковья получат доступ к качественному транспорту. С лета 2025 года запущено более 30 маршрутов.

