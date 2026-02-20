Собянин: запущено производство электромобилей UMO на заводе "Москвич"

В запуске производства новой модели электромобиля UMO на автозаводе "Москвич" приняли участие Сергей Собянин, первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров, а также советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин.

Мэр напомнил, что за последние годы в Москве провели революцию в области таксомоторных перевозок. Ежедневно перевозятся 1,6 миллиона пассажиров. Для отрасли важно производить качественные автомобили.

Он поблагодарил Владимира Путина за поручение развивать электромобильный кластер и правительство России – за поддержку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.