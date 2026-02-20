Собянин и Мантуров запустили производство новой модели UMO на заводе "Москвич"

Производство новой модели электромобилей начали на заводе "Москвич". В запуске приняли участие Сергей Собянин и первый зампред правительства России Денис Мантуров. Новая модель должна удовлетворить спрос таксопарков на отечественные машины.

Первые 100 экземпляров передадут для такси. Модель будет позиционироваться в классе "Комфорт+". Электрокар адаптирован под российский климат. Расширенный зимний пакет включает усиленную антикоррозийную обработку и защиту элементов шасси.

