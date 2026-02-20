График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 07:45

Мэр Москвы

Собянин: возможности московской службы трансплантологии расширяются

Возможности московской службы трансплантологии расширяются. Об этом написал в мессенджере MAX Сергей Собянин. Мэр отметил, что за 5 лет объем операций по трансплантации вырос более чем в 2 раза.

В 2025 году врачи провели больше 850 подобных манипуляций, а в 2020 году их было 428. Благодаря созданию с столице ведущих центров трансплантологии начали применяться новейшие разработки и инновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

