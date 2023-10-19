Новости часа: Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что новое производство лекарств от онкологических и редких заболеваний создадут в Москве. Его построят в Алабушеве

Более 900 рейсов совершили электросуда по второму регулярному водному маршруту за две недели работы. Это данные Дептранса.

На Штурманской улице в Западном округе ввели одностороннее движение 19 октября. Об этом сообщили в ЦОДД.