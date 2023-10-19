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Новости

Новости

19 октября, 15:30

Город

Новости часа: Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Новости часа: Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Новости часа: матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи ветеранов

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что новое производство лекарств от онкологических и редких заболеваний создадут в Москве. Его построят в Алабушеве

Более 900 рейсов совершили электросуда по второму регулярному водному маршруту за две недели работы. Это данные Дептранса.

На Штурманской улице в Западном округе ввели одностороннее движение 19 октября. Об этом сообщили в ЦОДД.

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