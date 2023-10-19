Завершилось благоустройство возле станции "Аминьевская" БКЛ столичного метро

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии московского метро завершилось благоустройство. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Рабочие расширили тротуары и заменили покрытие дорожек, обновили асфальт и оборудовали парковочные карманы, а также убрали под землю воздушные линии и установили новые детские и спортивные площадки. Работы проходили на Озерной и Матвеевской улицах.

Также была благоустроена территория под эстакадой проспекта Генерала Дорохова. Кроме этого, вокруг станции метро установили более 400 новых фонарей и торшеров, разбили около 99 тысяч квадратных метров газона, а на маршрутах к станции установили лавочки и навигационную стелу.

Первые этапы благоустройства завершили еще в 2021–2022 годах в другой части Матвеевской улицы и на Очаковском шоссе, добавил заммэра.

Ранее в районе Матвеевской улицы было оборудовано 8 игровых и спортивных площадок, а также зона для выгула собак.

Кроме того, Аминьевская вошла в перечень станций с наибольшим приростом пассажиропотока после запуска МЦД-4, сообщал Сергей Собянин. Всего за месяц работы диаметра на нем было совершено более 6 миллионов поездок.

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