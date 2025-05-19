Собянин: более 20 тыс малышей родились в перинатальном центре ГКБ № 67

Более 20 тысяч малышей появились на свет в перинатальном центре городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Центр считается крупнейшим в России. В нем применяются передовые технологии и используются более 200 единиц оборудования экспертного класса.

Здесь помогают женщинам с осложненной беременностью, а в сложных случаях врачи проводят операции в первые часы жизни ребенка. Врачи центра выходили уже около 350 новорожденных с массой тела менее одного килограмма. Самый маленький малыш весил всего 415 грамм.

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