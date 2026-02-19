Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

Объем операций по трансплантации в Москве вырос более чем в 2 раза за 5 лет. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин. В прошлом году провели почти 860 таких операций.

Такого прорыва удалось достичь благодаря комплексной работе по развитию медицины, включая цифровизацию здравоохранения и создание в Москве ведущих центров трансплантологии.

