Собянин рассказал о строительстве пешеходного моста в Мнёвниковской пойме

В 2027 году пешеходный мост свяжет Островную улицу в Крылатском и улицу Нижние Мнёвники в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

Также мэр сообщил, что специалисты уже приступили к новому этапу строительства. Они залили фундамент для опор арок и отсыпали искусственные полуостровки на обоих берегах. Кроме того, уже начали сооружать технологические мосты.

