Собянин: в кадровом центре Депздрава разработано свыше 40 образовательных программ

Более 20 тысяч врачей прошли профессиональную оценку в кадровом центре Депздрава Москвы за 2022 год. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, центр не имеет аналогов в России и Восточной Европе, там разработали более 40 программ допобразования для повышения квалификации врачей. Медики могут совершенствовать навыки в ходе бесплатных тренингов, все они проводятся на современном оборудовании, подчеркнул Собянин.

Кроме того, он сообщил, что с момента создания центра в 2021 году прошло более 50 тысяч занятий. Благодаря этому повышается качество оказания медпомощи в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.