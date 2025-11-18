Форма поиска по сайту

18 ноября, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Сергей Собянин сообщил о выходе реконструкции стадиона "Торпедо" на завершающую стадию. После окончания работ арена сможет вместить до 15 тысяч зрителей и будет соответствовать всем современным требованиям РФС и UEFA.

В настоящее время комплекс на улице Восточной готов на 70%: завершен монтаж кровли, ведется установка сидений и внутренних инженерных сетей.

В состав обновленного комплекса войдут основное поле, два тренировочных поля, детская футбольная академия, музей клуба и сопутствующая инфраструктура.

