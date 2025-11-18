18 ноября, 22:15Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции
Сергей Собянин сообщил о выходе реконструкции стадиона "Торпедо" на завершающую стадию. После окончания работ арена сможет вместить до 15 тысяч зрителей и будет соответствовать всем современным требованиям РФС и UEFA.
В настоящее время комплекс на улице Восточной готов на 70%: завершен монтаж кровли, ведется установка сидений и внутренних инженерных сетей.
В состав обновленного комплекса войдут основное поле, два тренировочных поля, детская футбольная академия, музей клуба и сопутствующая инфраструктура.
