18 января, 11:15

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" исполнилось 20 лет. О ее развитии Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Соглашение о создании ОЭЗ технико-внедренческого типа было подписано правительствами России и Москвы 18 января 2006 года. Уже через 10 лет управление перешло к столице, что поспособствовало ее значительному увеличению.

Сейчас "Технополис Москва" собой выше 2 миллионов квадратных метров высокотехнологичной, промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Там работают свыше 240 компаний, а также создано больше 30 тысяч рабочих мест.

