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17 марта, 13:45

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Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

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В воскресенье, 17 марта, профессиональный праздник отмечают сотрудники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Их поздравил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, благодаря коллективу из 600 тысяч специалистов Москва стала лидером по созданию комфортной городской среды. Работники ЖКХ обеспечивают в мегаполисе бесперебойную подачу воды, газа, тепла и электроэнергии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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