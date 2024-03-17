Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

В воскресенье, 17 марта, профессиональный праздник отмечают сотрудники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Их поздравил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, благодаря коллективу из 600 тысяч специалистов Москва стала лидером по созданию комфортной городской среды. Работники ЖКХ обеспечивают в мегаполисе бесперебойную подачу воды, газа, тепла и электроэнергии.

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