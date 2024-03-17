Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В России 17 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. В своем телеграм-канале мэр Москвы поздравил специалистов ЖКХ с их профессиональным праздником.

Собянин подчеркнул, что сегодня Москва является лидером по созданию комфортной городской среды. Мэр отметил, что в этом состоит заслуга каждого специалиста 600-тысячного коллектива столичных коммунальщиков.

"В круглосуточном режиме вы обеспечиваете надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение мегаполиса. Реконструированные поликлиники и спортивные объекты, благоустроенные парки и набережные, ухоженные дворы и пешеходные зоны, освещенные миллионами ярких огней улицы и площади – это тоже результаты вашей работы", – подчеркнул мэр Москвы.

Также Собянин отметил, что московские коммунальщики смогли в кратчайшие сроки создать критически важные инженерные сооружения для российских военных. Более того, они продолжают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов – Донецка и Луганска.

Собянин поблагодарил работников ЖКХ за профессионализм, мужество и умение эффективно решать самые сложные задачи.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных энергетиков с их профессиональным праздником. Он отметил, что столичный топливно-энергетический комплекс является крупнейшим в стране.