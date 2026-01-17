Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб

В 2025 году Москва закупила около 2,4 тысячи коммунальных машин. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Среди новых моделей – специализированные машины. Городские дорожные организации получили роторы на базе шасси автомобиля КамАЗ. Машина оснащена мощным двигателем. Зимой она может одновременно очищать дороги и обрабатывать их противогололедными материалами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

