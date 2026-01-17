Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб

Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

Сергей Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

Собянин: более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

В 2025 году Москва закупила около 2,4 тысячи коммунальных машин. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Среди новых моделей – специализированные машины. Городские дорожные организации получили роторы на базе шасси автомобиля КамАЗ. Машина оснащена мощным двигателем. Зимой она может одновременно очищать дороги и обрабатывать их противогололедными материалами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородЖКХвидеоЕвгения Мирошкина

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика