16 декабря, 19:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Сергей Собянин: метровагоны "Москва-2026" – одни из самых технологичных в мире

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел состав серии "Москва-2026"

Сергей Собянин поздравил актрису Светлану Дружинину с днем рождения

Собянин: система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

Сергей Собянин: завершилась реставрация Львиной пристани в усадьбе Кузьминки

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Собянин: система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

Движение трамваев возобновилось по Трифоновской улице после 30-летнего перерыва. Старт новейшим составам "Львенок-Москва" на автономном ходу дал Сергей Собянин. Они будут курсировать по маршруту № 5.

Как заявил мэр, восстановленный участок позволил кратчайшим путем соединить Рижский и Белорусский вокзалы. Это обеспечит транспортную доступность для около полумиллиона москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

