Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Движение трамваев возобновилось по Трифоновской улице после 30-летнего перерыва. Старт новейшим составам "Львенок-Москва" на автономном ходу дал Сергей Собянин. Они будут курсировать по маршруту № 5.

Как заявил мэр, восстановленный участок позволил кратчайшим путем соединить Рижский и Белорусский вокзалы. Это обеспечит транспортную доступность для около полумиллиона москвичей.

