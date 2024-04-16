Новости часа: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых корпуса построили для студентов МГТУ имени Баумана. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

26 апреля пройдет первая в 2024 году экскурсия на ретротрамвае. Об этом заявили в столичном Дептрансе.