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16 апреля, 13:45

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Новости часа: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Новости часа: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Собянин: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тысячи

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Собянин: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых корпуса построили для студентов МГТУ имени Баумана. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

26 апреля пройдет первая в 2024 году экскурсия на ретротрамвае. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

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