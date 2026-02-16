Собянин, Куренков и Лихачев осмотрели строящийся производственный кластер

В ТиНАО возводят два завода по производству аккумуляторных батарей. К 2030 году эти предприятия будут обеспечивать почти 70% потребности отечественного рынка. Ход строительства осмотрели Сергей Собянин, глава МЧС РФ Александр Куренков и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Краснопахорском районе будет сформирован крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. После выхода на проектную мощность эти заводы смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год.

