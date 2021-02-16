Собянин: доходы бюджета Москвы от туризма выросли за 10 лет в 2,5 раза

Доходы бюджета Москвы от туристической отрасли в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, оказались в 2,5 раза выше, чем в 2010 году. Об этом на своем сайте написал Сергей Собянин.

Наибольшая часть туристов (12,8 миллиона) приезжали в столицу из других субъектов РФ. Типичный портрет такого гостя – житель российского региона в возрасте 25–44 лет, который приехал в Москву один или с семьей и друзьями.

Туристы проводили в столице РФ порядка 5-6 дней, в 30% случаев выбирали хостелы или гостиницы, а также оставались на съемных квартирах или у друзей и родственников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.