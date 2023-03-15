Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет

Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число многодетных семей в Москве за 10 лет увеличилось почти в три раза. На данный момент их 195 тысяч, рассказал Сергей Собянин.

Россия сможет поддерживать летную годность имеющихся в стране самолетов около 10 лет. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.

С 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Об этом сообщили в Минцифры.

Читайте также
мэр МосквыобществотранспортспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика