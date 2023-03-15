Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число многодетных семей в Москве за 10 лет увеличилось почти в три раза. На данный момент их 195 тысяч, рассказал Сергей Собянин.

Россия сможет поддерживать летную годность имеющихся в стране самолетов около 10 лет. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.

С 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Об этом сообщили в Минцифры.