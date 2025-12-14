Сергей Собянин рассказал об итогах премии Рунета

В Москве вручили премию Рунета 2025 года. В числе победителей оказались восемь столичных проектов, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Туристический сервис Russpass получил статуэтку в номинации "ИТ в туризме", а сервис "Моспитомец" стал лучшим в спецноминации "За формирование ответственного отношения к животным". Еще одну статуэтку премии получил дайджест "Тренды развития умных городов".

