В Москве расширили программу поддержки усыновителей

В столице расширили программу поддержки усыновителей. Данное постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Семьям до совершеннолетия детей выделят жилье. Главное условие: в семье должно быть не менее пяти детей, трое из которых – старше 10 лет или инвалиды. Они могут быть родными братьями и сестрами. Часто их отказываются усыновлять вместе из-за нехватки квадратных метров.

Приемные родители должны не менее 3 лет состоять в браке. После 10 лет успешного взаимодействия квартиру могут передать в собственность семьи.

Проект реализуют с 2014 года. За это время его участниками стали 47 приемных семей. Они взяли на воспитание 286 детей. Сейчас в полноценных семьях растет 181 ребенок. Ждут своих родителей в Москве еще 227 детей.

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