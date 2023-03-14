Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

Цветной бульвар благоустроят в этом году. Планами поделился в своем блоге Сергей Собянин. Основные работы будут выполнены рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро.

Специалисты обновят покрытие пешеходной зоны, спрячут под землю электрические провода, заменят лавочки и установят энергосберегающие фонари. Кроме того, в более удобное место перенесут общественные туалеты, которые на данный момент расположены прямо напротив выхода со станции метро.

Для выполнения некоторых работ бульвар частично перекроют. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.