Собянин: креативные индустрии достигли 11% вклада в экономику Москвы

Москва уверенно завоевывает звание лидера в сфере креативных индустрий среди стран БРИКС. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

По итогам прошедшего года, доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Москвы достигла 11% и продолжает расти. Одним из наиболее динамичных направлений остается киноиндустрия. В городе снимается около 80% российского кино, а столичный кинокластер постоянно расширяется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

