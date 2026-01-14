Собянин: учрежден памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву"

В Москве учредили памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Это сделано в ознаменование годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой в годы Великой Отечественной войны. Знак вручат ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы" или принимавшим участие в обороне столицы. Наградят также тех москвичей, которые непрерывно трудились на предприятиях в самое тяжелое время для столицы. Вручение нагрудных знаков пройдет с мая по декабрь 2026 года.

