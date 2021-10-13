Пожилые москвичи смогут получить 10 тыс руб за прививку от COVID-19 вместо подарка

Пожилые москвичи теперь могут получить денежную компенсацию вместо подарочного набора после полного курса вакцинации от коронавируса. Сумма – 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Речь о гражданах старше 65 лет. Они – участники программы дополнительного стимулирования прививочной кампании. Программа действует до конца этого года и касается тех, кто сделал первые две прививки, а также прошел повторную вакцинацию.

Чтобы получить выплату вместо набора, нужно с паспортом, сертификатами о прививках и подарок прийти в любой городской центр социального обслуживания.

На данный момент подарочные наборы уже получили более 240 тысяч московских пенсионеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.