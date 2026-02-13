Собянин рассказал, какие изменения произошли в Солнцеве за последние годы

За последние годы в районе Солнцево произошло много изменений. В район пришли метро и МЦД, строятся современные школы, детские сады, поликлиники и спорткомплексы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что в районе вводится в эксплуатацию новое жилье, в том числе по программе реновации. В настоящее время планируется расселить 43 дома, в новые квартиры переедут около 7,5 тысячи москвичей. Пять жилых комплексов уже готовы. Например, осенью сдали в эксплуатацию ЖК на улице Главмосстроя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.