12 ноября, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о запуске первого Московского трамвайного диаметра

В Москве запущен первый трамвайный диаметр, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. По его словам, маршрут длиной 27 километров соединит станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке столицы.

Новый маршрут объединил трассы трамваев № 39 и № 13, а также участок на проспекте Академика Сахарова, по которому следовал трамвай № 90. Т1 связал 13 районов Москвы, а всего на маршруте будет 64 остановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинАлена Суббота

