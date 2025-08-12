Форма поиска по сайту

12 августа, 17:15

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Новый филиал поликлиники № 105 в Зеленограде сможет принимать до 320 детей в смену. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, здание детской поликлиники оснастили новейшим медицинским оборудованием. По направлению врача можно пройти все необходимые обследования, в том числе, узи или рентген. Еще один рентген-кабинет открыли в травмпункте, который находится рядом с основным зданием поликлиники.

Мэр подчеркнул, что в медучреждении организовали зону для отдыха. Дети во время ожидания могут проводить время в игровых зонах, а родители – в кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

