Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

В России 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Столичных специалистов поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что без медсестер и медбратьев невозможно представить ни одну клинику – они сопровождают пациентов от первого обращения до полного выздоровления.

В медучреждениях столицы установлены специальные ящики с открытками, где каждый может оставить поздравление для медработников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.