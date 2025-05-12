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Новости

12 мая, 12:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Сергей Собянин рассказал о работе московских медбратьев и медсестер

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В России 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Столичных специалистов поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что без медсестер и медбратьев невозможно представить ни одну клинику – они сопровождают пациентов от первого обращения до полного выздоровления.

В медучреждениях столицы установлены специальные ящики с открытками, где каждый может оставить поздравление для медработников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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