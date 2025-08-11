11 августа, 23:00Мэр Москвы
Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"
Завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе, расположенной у станции метро "Спартак". Сергей Собянин сообщил об окончании работ и отметил уникальное расположение набережной, где у реки сохранены природные ландшафты и рядом находятся зеленые зоны.
При этом район продолжает развитие с новыми жилыми домами, экопарком, спортивными объектами и социальными учреждениями.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что программа по благоустройству набережной Москвы-реки реализуется с 2011 года. Суммарно за это время было обустроено свыше 90 километров прибрежных территорий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.