11 августа, 23:00

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе, расположенной у станции метро "Спартак". Сергей Собянин сообщил об окончании работ и отметил уникальное расположение набережной, где у реки сохранены природные ландшафты и рядом находятся зеленые зоны.

При этом район продолжает развитие с новыми жилыми домами, экопарком, спортивными объектами и социальными учреждениями.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что программа по благоустройству набережной Москвы-реки реализуется с 2011 года. Суммарно за это время было обустроено свыше 90 километров прибрежных территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородблагоустройствовидеоДиана ЖуковаЕкатерина Ефимцева

