Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

В Москве станет больше зарядных станций для электромобилей за счет привлеченных инвесторов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время объявлен аукцион, по итогам которого комплексы можно будет устанавливать в упрощенном порядке на арендуемых земельных участках. Инвесторы должны будут соблюдать ряд установленных требований. Ожидается, что нововведение простимулирует горожан выбирать электротранспорт.

