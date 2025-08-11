Форма поиска по сайту

11 августа, 07:30

Мэр Москвы

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

В Москве станет больше зарядных станций для электромобилей за счет привлеченных инвесторов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время объявлен аукцион, по итогам которого комплексы можно будет устанавливать в упрощенном порядке на арендуемых земельных участках. Инвесторы должны будут соблюдать ряд установленных требований. Ожидается, что нововведение простимулирует горожан выбирать электротранспорт.

мэр МосквытранспортгородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

