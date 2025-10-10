Форма поиска по сайту

10 октября, 22:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

На месте бывших станций московского монорельса создадут первый в России круглогодичный парящий парк на высоте 6 метров. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX новый променад над землей свяжет пять районов: Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский.

Проект, который реализуют к 2027 году, предусматривает пешеходные дорожки на месте рельсов, зоны отдыха в вестибюлях и сохранение двух исторических составов. В парке появится 4-километровая беговая дорожка с подогревом, где будет запрещено использование средств индивидуальной мобильности.

мэр МосквыгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваСветлана Доброхотова

