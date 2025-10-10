10 октября, 09:45Мэр Москвы
Собянин: более 400 тыс услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО
Более 400 тысяч услуг оказали участникам спецоперации и их близким в Едином центре поддержки в Береговом проезде. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, там проходит комплексное сопровождение военных. Оно направлено на скорейшую адаптацию и социализацию бойцов, а также решение буквально всех вопросов членов их семей. К ним относятся – юридические консультации, лечение и реабилитация, психологическая помощь, переобучение и трудоустройство.
