10 октября, 08:15

Мэр Москвы

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Сергей Собянин открыл завод по производству крупногабаритных модулей домостроения в районе Внуково. Новое предприятие расположено на площадке "Толстопальцево" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

По словам мэра, возведен самый современный и крупнейший в мире завод модульного домостроения, выпускающий плотные блоки, которые практически на 90% изготавливают дом в день заводских условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыэкономикагородвидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

