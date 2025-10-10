10 октября, 08:15Мэр Москвы
Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково
Сергей Собянин открыл завод по производству крупногабаритных модулей домостроения в районе Внуково. Новое предприятие расположено на площадке "Толстопальцево" особой экономической зоны "Технополис "Москва".
По словам мэра, возведен самый современный и крупнейший в мире завод модульного домостроения, выпускающий плотные блоки, которые практически на 90% изготавливают дом в день заводских условий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.